De la două la trei benzi de circulație REȘIȚA – Pana atunci, se va circula „in sus“ pe strada Caminelor și „in jos“, pe strada Albastrelelor! In timp ce la noul pod „in Y“ din zona Mociur-Turnate au fost montate și grinzile celui de-al doilea braț, de marți e in vigoare in zona o noua restricție de circulație, odata cu inceperea lucrarilor de largire a carosabilului de la doua la trei benzi. Dinspre Calea Caransebeșului, pe strada Caminelor, se circula pe o singura banda cu sens unic, in timp ce dinspre Țerova și Parcul Industrial circulația catre Govandari a fost deviata pe strada Albastrelelor, cu prima opțiune de ieșire pe Calea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

