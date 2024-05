Stiri pe aceeasi tema

- Niciun autobuz nu ajunge la Ianculești, satul romanesc care aparține de Primaria Carei. Disperare mare la primaria Carei cu conducere exclusiv UDMR. Moștenitoarea primarului evazionist Kovacs trebuie sa ajunga pe locul taticului pentru ca acesta sa nu fie cercetat in urma abuzurilor savarșite in ultimii …

- TUP Turda a stabilit programul de circulație al autobuzelor și orarul de funcționare al punctelor de vanzare bilete pentru perioada sarbatorilor. „Transport Urban Public informeaza publicul calator, ca programul de circulație al autobuzelor și orarul de funcționare al punctelor de vanzare bilete, in…

- Odata cu inchiderea traficului pe o banda pe strada Clujului, circulația deviata pe strada Ion Corvin a devenit extrem de intensa. Localnicii din zona spun ca traficul a fost deviat pe aceasta strada iar traversarea de pe o parte pe cealalta a devenit o adevarata aventura pentru ca nu se acorda prioritate…

- Compania publica de transport local din Turda (TUP Turda) anunța ca incepand de vineri, 29 martie 2024, pe direcția Turda Noua – Micro, pe liniile 10 și 13, circulația se va desfașura pe noi trasee. ”In atenția calatorilor TUP, incepand de vineri, 29 Martie, pe direcția Turda Noua–Micro 3, Liniile 10…

- Incepand de luni, 25 Martie, se vor efectua lucrari de modernizare a carosabilului pe sectorul de drum DN1 dinspre Cluj-Napoca, cuprins intre strada Ion Corvin, inclusiv pe strada Bucovinei, pe direcția Turda Noua–Micro 3. Pe sensul de mers Micro 3 – Turda Noua, circulația auto nu va fi afectata. Liniile…

- TUP Turda, societatea de transport urban de persoane, anunța mutarea unor stații de autobuz, din cartierul Turda Noua, in contextul in care de maine se va inchide temporar circulația pe sensul de mers dinspre Cluj, pentru lucrari de modernizare la artera principala. Citește și: Actualizare: Inchiderea…

- Parinții clujeni sunt acuzați ca blocheaza zilnic o banda de circulație de pe strada Horea, cu un tupeu de nedescris. ”Vreau sa sesizez un nou fenomen de calareala, nu știu cum altfel sa o numesc.Parinții in așteptarea copiilor de la școala de pe Horea nr.52, parcheaza mașinile pe prima banda, blocand…

- Saptamana viitoare (19 – 25 februarie), cand elevii vor fi in vacanța, compania de transport in comun Trans Bus iși va adapta programul, luand in considerare ca nu mai este nevoie de suplimentarea curselor la anumite ore. Orarul de transport valabil pentru aceasta perioada poate fi consultat AICI .