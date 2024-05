Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Oradea a pus-o la plata pe sefa farmaciei din spitalul din Marghita, Balogh Eva, acuzata ca a fraudat bugetul CAS prin firma personala de ingrijiri la domiciliu. A decontat servicii medicale de peste 75.000 euro pe care, in realitate, nu le-a prestat niciodata.

- Masura controlului judiciar in privinta lui Iulian Dumitrescu a fost prelungita de DNA incepand de saptamana aceasta, cu inca 60 de zile. Dumitrescu a fost plasat sub control judiciar in 1 februarie, ordonanta DNA interzicandu-i ca, in perioada masurii preventive, sa exercite functia de presedinte…

- Procurorii DNA au prelungit cu inca 60 de zile masura controlului judiciar si restrictiile impuse initial presedintelui suspendat al Consiliului Judetean Prahova Iulian Dumitrescu, fost prim-vicepresedinte al Partidului National Liberal. Dumitrescu este inculpat pentru luare de mita si fals in declaratii.…

- Patronul de facto al pensiunii Ferma Dacilor, care a fost distrusa de un incendiu in care 8 oameni au murit in a doua zi de Craciun, a fost plasat sub control judiciar, printr-o decizie de luni a magistratilor Judecatoriei Ploiesti. Judecatoria Ploiesti a respins, luni, solicitarea procurorilor de prelungire…

- Fiecare judecator de la Curtea de Apel Oradea a avut de soluționat, in medie, 485 de dosare pe parcursul anului 2023, iar durata medie de soluționare a unui caz a fost de doua luni și jumatate - in privința proceselor penale și de puțin peste patru luni, in cazul celor non-penale.

- Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DNA impotriva deciziei Tribunalului Giurgiu prin care s-a stabilit ridicarea masurii controlului judiciar in cazul lui Niculae Badalau, ceea ce echivala cu libertatea deplina a acestuia pe parcursul judecații in camera preliminara și ulterior…

- Tribunalul Bihor a respins, joi, ca neintemeiata, plangerea formulata de Nadia Racz, directoarea adjuncta a ITM Bihor, impotriva prelungirii de catre procurorii DNA Oradea a masurii controlului judiciar.

- Polițistul local Florin Liber, trimis in judecata pentru infracțiunea de tortura urmata de moartea victimei, dupa ce a batut un barbat in sediul Poliției Locale... The post Polițistul local Florin Liber a fost pus in libertate. Curtea de Apel Timișoara i-a inlocuit masura arestului preventiv cu cea…