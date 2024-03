Dan Ilie Morega, arestat la domiciliu Dan Ilie Morega a fost arestat la domiciliu. Fostul prefect de Gorj va fi obligat sa poarte o brațara electronica. Decizia a fost luata de Judecatoria Sector 1 și poate fi contestata. „Baronul” de Gorj era sub control judiciar, dupa ce a fost surprins, in urma cu doua saptamani, la volanul bolidului sau, chiar daca dreptul de a conduce i-a fost suspendat din cauza unor afecțiuni medicale cu care a fost diagnosticat. Pentru ca s-a urcat din nou la volanul mașinii sale, procurorii de la Judecatoria Sector 1 care il plasasera sub control judiciar au cerut instanței de judecata arestarea preventiva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

