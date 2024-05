Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi este Ziua Europei si cred ca modul cel mai potrivit in care o putem celebra este folosind eficient toti banii europeni disponibili pentru modernizarea tarii. De aceea, adoptam azi o ordonanta de urgenta prin care venim cu noi solutii pentru finalizarea, in bune conditii, a finantarii unor proiecte…

- „A doua categorie de masuri care a fost aprobata astazi este pe linia proiectului si actiunilor de digitalizare pe e-Transport. Pentru cei care au uitat sau pentru cei care au omis sa obtina codul UIT pentru declaratia de e-Transport, dar bunurile sunt inregistrate in evidentele contabile, vom renunta…

- ”Dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda intrevederilor pe care premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, si delegatia oficiala le vor avea in cadrul vizitei de lucru in Statul Qatar, in perioada 16 aprilie-17 aprilie 2024. De asemenea, prim-ministrul…

- „Am venit cu domnul ministru sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem si centurile oraselor importante din Moldova. Ce ma bucur mult este ca, in sfarsit, vorbim de autostrada Moldovei. Am vazut impreuna azi impreuna cu domnul ministru deja pe anumite portiuni…

- ”Avem de recuperat niste intarzieri pe unele zone. La Ministerul Energiei s-au facut recuperari importante de intarzieri.dar mai sunt, ministerul educatiei, sanatatii, recupereaza”, a declarat Adrian Caciu, in emisiunea Romania Politica de la Prima News. ”S-a trecut la un alt mod de lucru, s-a flexibilizat…

- Se extinde perioada „fara amenzi ”. Perioada in care nu se vor aplica sanctiuni pentru cei care nu folosesc sistemul e-Factura va fi extinsa cu doua luni, pana la 1 iunie, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel Bolos, pe pagina sa de Facebook . „e-Factura: Extindem perioada fara amenzi pana la 1 iunie.…

- Premierul a transmis intr-un mesaj pe X ca Banca Europeana de Investitii este un partener cheie strategic pentru Romania. ”Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte, Nadia Calvino”, mai afirma premierul. Marcel Ciolacu precizeaza ca un accent deosebit va fi…

