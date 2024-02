Romania este țara extremelor, iar acest lucru ni-l arata un cunoscut sat din țara noastra. In timp ce mai multe sate sunt condamnate la saracie, in Certeze ești catalogat ca fiind sarac daca ai Ferrari. Certeze, situat in județul Satu Mare, impresioneaza prin casele dar și prin mașinile care circula pe strazi. Cu toate acestea, satul are o populație mica și asta pentru ca mulți dintre locuitori au ales sa plece la munca in strainatate, in țari precum Spania, Italia, Franța sau Marea Britanie. Arhitectura localitații impresioneaza prin detalii complexe, inclusiv uși sculptate din lemn, balcoane…