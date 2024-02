Stiri pe aceeasi tema

- Registrul National al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice a anuntat joi depasirea pragului de 100.000 de donatori voluntari de celule stem hematopoietice inregistrati pana in prezent. “De la infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice si pana in prezent,…

- Salariul minim BRUT ar putea ajunge la 1.000 de euro in doi ani. A declarat in exclusivitate la Realitatea PLUS senatorul Virgil Guran. Acesta mai adaugat ca la același nivel va ajunge și salariul minim net. Europarlamentarul Rareș Bogdan susține ideea și a declarat ca, in curand, Romania s-ar putea…

- Romania este a opta cea mai rezervata destinație de calatorie pentru europeni in 2024; Pana acum, principalele destinații ale romanilor pentru acest an sunt Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Turcia, Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Țarile de Jos; Pana acum, romanii au platit…

- Protestul fermierilor si transportatorilor din Romania a ajuns subiect și in presa din Marea Britanie, Spania, Italia și Franța. Iar despre fermierii romani care au blocat circulația camioanelor la granița cu Ucraina a relatat inclusiv presa de la Moscova.

- Sarbatoarea Craciunului se apropie cu pași grabiți, iar mii de romani se implica in trimiterea pachetelor catre rudele aflate in strainatate. In Gara din Constanța, cel puțin 100 de persoane și-au așteptat cu nerabdare mașina destinata transportului de colete din Spania. Cu toate ca aglomerația și așteptarea…

- Marcel Ciolacu a facut noi declarații vis-a-vis de bugetul pe 2024, care potrivit acestuia este unul „al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”. Marcel Ciolacu a venit…

- Transhumanța, stramutarea sezoniera a turmelor, a devenit partea patrimoniului imaterial UNESCO. Ministerul Culturii explica intr-un comunicat ca dosarul a fost unul multinațional, demersurile fiind susținute de Romania și de alte state din Europa, precum Albania, Andorra, Austria, Croația, Franța,…

- Liceenii din Romania sunt tot mai interesați sa-și continue studiile la o facultate in strainatate, mai ales in condițiile in care unele universitați au cursuri gratuite, iar alte universitați au taxe de studii comparabile cu cele din Romania. In Europa, facultațile cele mai cautate de tinerii romani…