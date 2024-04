Campionatul care ajută berea să treacă în faţa cocktailurilor Marii producatori mondiali de bere spera ca vremea calduroasa, si o serie de mari evenimente sportive care vor avea loc in vara acestui an, ii vor ajuta sa isi revina dupa an 2023 dificil, transmite Bloomberg. Heineken NV, Carlsberg AS si Anheuser-Busch InBev NV se numara printre producatorii de bere care vor beneficia daca vremea buna va coincide cu Campionatul European de Fotbal 2024, care se va desfasura in lunile iunie si iulie, estimeaza analistii. In general, campionatele europene de fotbal contribuie la cresterea vanzarilor de bere in Europa, in special in marile tari, precum Marea Britanie,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

