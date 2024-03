Compania chineză Leapmotor va construi vehicule electrice la o fabrică poloneză a partenerului său Stellantis, care vor concura Dacia Spring Productia masinii electrice mici T03 a Leapmotor ar putea incepe inainte de sfarsitul lunii iunie, utilizand tehnica SKD, care implica transformarea kiturilor partial asamblate in vehicule finite, a spus una dintre persoane. Leapmotor a ales fabrica din Polonia a partenerului sau Stellantis, in cadrul unei companii mixte convenita anul trecut. Tychy va asigura costuri reduse pentru un produs conceput sa fie accesibil pentru o gama larga de clienti, a spus a doua sursa. Ambele surse au refuzat sa fie identificate deoarece detaliile nu sunt publice. Un purtator de cuvant al Stellantis a refuzat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

