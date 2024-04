Prețurile vor fi în funcție de cantitatea achiziționată Auchan inaugureaza in Brasov primul sau hipermarket discount Atac, inlocuind Auchan Brasov Vest, cu o abordare inovatoare ce presupune oferirea de niveluri de pret diferite in functie de cantitatea achizitionata. Auchan, un jucator important pe piata locala cu diverse formate de magazine, inclusiv hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate si platforme online, a decis sa intre in segmentul discountului anul trecut, acesta fiind unul dintre cele mai cautate segmente pe piata din Romania in ultimii ani. Astfel, doua dintre hipermarketurile Auchan – cel din Ploiesti si cel din Timisoara… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt date alarmante! A crescut numarul cazurilor de cancer pulmonar la nefumatori, iar un motiv este iradierea cu radon, un gaz radioactiv incolor și inodor foarte periculos pentru sanatate daca se acumuleaza in cladiri. Cercetatorii de la Universitatea Babeș-Bolyai avertizeaza ca in cladirile publice…

- VEST – Facultatea de Muzica și Teatru a UVT organizeaza turneul național ICONS, care aduce pe scenele din noua orașe o versiune contemporana unica a muzicii pop-rock! Matei Ioachimescu, unul dintre cei mai virtuozi flautiști ai momentului, conferențiar universitar in cadrul Facultații de Muzica și Teatru…

- Auchan a lansat in luna aprilie primul magazin complet automatizat de pe piața din Romania, sub brandul Auchan GO, au anunțat reprezentanții companiei citați de Profit.ro. Auchan Romania a inaugurat magazinul Auchan GO, primul magazin inteligent fara case de marcat ce propune o experiența de cumparaturi…

- Mulți romani sunt atenți cu cheltuielile pentru casa, așa ca atunci cand merg la supermarketuri cumpara doar produsele necesare. Pe de alta parte, langa București exista un magazin cu prețuri extrem de mici pentru toate buzunarele. Care sunt preturile reale de la Geolaila? Magazinul a devenit viral…

- Un nou tip de magazin va fi deschis, in luna aprilie, in București. Sub brandul Auchan Go, in noul tip de magazin nu vor exista case de marcat, dar nici posibilitatea de a-ți scana singuri produsele. Magazinul va fi supravegheat video de camere inteligente, care vor scana singure produsele, iar prin…

- Mega Image SRL a obtinut o autorizatie de construire pentru o investitie la magazinul de pe strada Unirii nr. 118 din Constanta. Prin AC 217 din 12 martie 2024, se doreste amplasarea unui panou publicitar vertical independent in incinta spatiului comercial din Constanta. Documentatia are o valabilitate…

- Fetele de la beach-handbal au efectuat un cantonament in orașul Baia Mare. Scopul reunirii este ca echipa sa se pregateasca pentru Campionatul European Under16, care se va desfașura in perioada 4-7 iulie, la Varna, in Bulgaria. Printre convocate se afla și sportiva ploieșteana Daria Comendant. LOTUL…

- ”De vinerea trecuta pana ieri, mai exact in perioada 9 februarie – 16 februarie, au fost preluați de la punctele de frontiera de catre ANP (n.r. – Administratia Nationala a Penitenciarelor) un numar de 21 de fugari la care se adauga 6 transferați. Printre țarile de unde am adus fugarii sunt: Marea…