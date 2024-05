Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care va permite autoritatilor locale sa finalizeze proiectele finantate din fonduri europene folosind imprumuturi din Trezorerie. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, a precizat, la Palatul Victoria, ca aceste imprumuturi vor putea totaliza…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunta ca Executivul a adoptat, joi, un proiect de lege in baza caruia sase noi substante sunt introduse pe lista drogurilor de mare risc. The post PROCEDURA DE URGENȚA Inca 6 substanțe, pe lista drogurilor de mare risc first appeared on Informatia…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca in sedinta extraordinara de vineri, 8 martie, a Executivului a fost adoptata ordonanta de urgenta care declanseaza procesul de organizare simultana a alegerilor locale si pentru Parlamentul European, in data de 9 iunie. The post HOTARARE…

- Tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID) se va pronunța astazi in procesul intentat Romaniei de catre Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), pentru aurul de…

- Guvernul Romaniei va imprumuta 209.000.000 euro pentru restaurarea obiectivelor culturale; ''Grigore Antipa'' si Opera Nationala, pe lista. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunta ca Executivul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum pentru contractarea unui imprumut de 209…

- „Guvernul a aprobat prin memorandum suplimentarea limitei creditelor de angajament si creditelor bugetare pe luna martie, in suma de 500 milioane lei. Fondurile vor fi alocate pentru compensarea costurilor aferente plafonarii preturilor la energie electrica si gaze naturale pentru clientii casnici”,…

- Și in anul 2024, romanii cu venituri nete sub 2.000 lei vor primi carduri sociale pentru alimente in valoare de 250 lei, acestea urmand sa fie incarcate la fiecare doua luni! De acest ajutor beneficiaza 2,5 milioane de persoane, respectiv 13% din populația Romaniei, conform listelor de beneficiari…

- - Actualul consilier al lui Marcel Ciolacu, Victor Ponta, da vina pe fostul premier Cioloș care a inscris situl in patrimoniul UNESCO- Dacian Cioloș susține ca vina aparține de fapt lui Victor Ponta, care in calitate de premier a promis in 2013 ca se va putea exploata aurul de la Roșia Montana.…