Vola: Martie, luna cu cele mai mici tarife la zboruri Veste buna pentru iubitorii de calatorii. Martie este luna de primavara cu cele mai mici tarife la zborurile catre o destinatie europeana, cu un pret mediu de 165 de euro, in timp ce luna cea mai scumpa este mai, cu un tarif mediu de 207 euro, potrivit unei analize realizate de o agentia de turism online Vola.ro, relateaza agerpres.ro . In topul destinatiilor europene spre care vor zbura romanii in aceasta primavara se numara Milano, Roma, Paris, Londra, Barcelona, Bruxelles, Mallorca si Venetia. Potrivit Vola.ro, peste 56% dintre romani si-au rezervat zborurile din timp, cu 31-90 de zile inaintea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

