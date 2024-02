Ce avere a investit Virgil Ianțu în restaurantul său! Prețurile nu sunt chiar mici Virgil Ianțu a schimbat poziția de client cu cea de administrator de restaurant și televiziunea cu munca in domeniul ospitalitații. Activitate care nu ii este chiar straina, prezentatorul de televiziune fiind ambasador al multor branduri prezențe in HoReCa, de unde și ideea dea investi intr-un restaurant de lux in centrul Capitalei. Proiectul muzicianului și prezentatorului de televiziune este unul mai vechi și i-a trebuit ani de pregatire, resurse și un partener de nadejde pentru a deschide un local așa cum și l-a dorit. Este vorba de Claudia Mititello, confondatoarea unor localuri premium cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Ianțu și-a deschis restaurant in București. Prezentatorul, care a intrat in lumea afacerilor, nu renunța la televiziune, insa se dedica și business-ului sau, unde iși așteapta clienții cu preparate alese, de la supe la paste, de la diferite preparate din carne la pizza. In ianuarie, intr-o postare…

- Virgil Ianțu și-a deschis la finalul lunii ianuarie un restaurant cu specific italienesc in București, iar la inaugurare i-au fost alaturi mai multe vedete. S-a aflat cați bani a investit prezentatorul in afacerea sa.In noua afacere, prezentatorul de la TVR are alaturi mai mulți investitori, care ii…

- Irina și Razvan Fodor și-au mutat viața dintr-un apartament cu 2 camere intr-o superba vila din sudul Capitalei. O mișcare costisitoare la vremea respectiva, mai ales ca, pe langa cei 200.000 de euro pe care i-au platit, au mai investit mai bine de 100.000 de euro. Insa, daca ar fi fost considerata…

- In Romania, pacienții care se prezinta la camera de garda a unui spital public pot fi nevoiți sa plateasca consultația sau investigațiile, chiar daca afecțiunea lor nu este o urgența. Aceasta situație este reglementata de lege, care prevede ca serviciile medicale acordate la cerere, adica fara bilet…

- Sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel. Povestea cazului inedit incepe in martie 2020, cand proprietarul unui Audi A6 cu defecte a decis sa se adreseze unui mecanic, care avea amenajat service-ul acasa. Dupa ce a analizat mașina, mecanicul i-a spus ca nu deținea echipamentul și cunoștințele…

- Cateva importante vedete de televiziune au pus mana de la mana și au cumparat un hotel in Vama Veche! Smiley& Gina Pistol, Radu Valcan& Adela Popescu și Razvan și Irina Fodor s-au facut parteneri de afaceri și, in plus, și-au rezolvat problema cazarii pe perioada estivala. Micul hotel pe care l-au cumparat…

- Compania aeriana HiSky anunta ca a introdus in sistemul de rezervari posibilitatea de achizitie directa a zborurilor catre New York, cu plecare de pe aeroporturile din Cluj si din capitala Republicii Moldova. Primul zbor al companiei HiSky catre New York este programat sa aiba loc vineri, 7 iunie. Zborul…

- Prețurile 'nesimtite' de la Targurile de Craciun din București: 'Fiți atenți pe ce am dat 92 de lei'Turiștii care vor sa manance la targul de Craciun din Piața Constituției vor trebui sa vina pregatiți cu o suma deloc mica, daca vor sa guste din preparatele tradiționale. Un tanar a starnit…