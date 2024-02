Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD Mihai Tudose sustine ca Gabriela Firea este in acest moment favorita sa devina candidatul PSD la alegerile pentru Primaria Capitalei, dar, deocamdata, partidul nu a desemnat niciun candidat pentru alegerile locale. ”Si-a anuntat dorinta. Vedem ce spune organizatia. Conform statutului,…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, susține ca o varianta buna pentru București ar fi desființarea Primariei Capitalei și transferarea atribuțiilor catre sectoare. El arata ca Primaria Capitalei ar trebui sa fie comasata cu CJ Ilfov, iar noua instituție sa se ocupe de transportul in comun și proiectele…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca este „un candidat valabil” pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Sunt un candidat valabil pentru Bucuresti, prin forta mea de munca, prin energia mea, (…) cunosc foarte bine problemele administrative, cunosc, de asemenea, Capitala…

- Transportatorii și fermierii au decis sa continue protestul pana cand solicitarile lor sunt indeplinite și raman cu zeci de camioane și utilaje agricole in zona Afumați, Ilfov, intrucat nu li se permite accesul in București. Astazi, vor avea loc mai multe runde de discuții intre protestatari și oficiali…

- Patru barbati au fost retinuti de politistii din Capitala in cazul seifului furat dintr-un apartament din București. Nepotul barbatului pagubit este suspectat ca s-a inteles cu alti trei barbati si ar fi inscenat un accident cu masina victimei, timp in care seiful a fost furat, golit si aruncat intr-un…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in ultima saptamana, au fost raportate 445 de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, potrivit Agerpres. Conform INSP, daca pana la data de 10 decembrie (1 ianuarie – 10 decembrie 2023) fusesera notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeola in…

- PNL isi pastreaza oferta pentru Nicusor Dan sa vina in partid, pentru o sustinere a unui nou mandat la Primaria Capitalei, au precizat surse politice.Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a discutat in ultima vreme cu primarul Capitalei, reiterand propunerea PNL ca acesta sa se inscrie in PNL pentru a…

- Conform legislației in vigoare, un fermier poate crește porcine in propria ograda, dar fara sa treaca de limita impusa de normativele legislative. Se pare ca un fermier nu a ținut cont, iar acum a primit o amenda de peste 100.000 de euro de la Garda de Mediu. Cați porci ai voie sa crești in curtea […]…