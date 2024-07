Cod portocaliu de vijelie puternică în Capitală Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod portocaliu de vijelie puternica, averse torentiale si grindina pentru Bucuresti, valabila pana la ora 18:15. Potrivit meteorologilor, in Capitala se vor semnala vijelie puternica, viteza vantului la rafala fiind de 70 – 75 km/h, frecvente descarcari electrice, grindina, averse torentiale care vor acumula peste 20 – 25 litri/mp. De asemenea, pana la ora 18:00, este in vigoare o avertizare similara in mai multe localitati din judetele Ilfov, Ialomita, Prahova, Dambovita si Giurgiu. Articolul Cod portocaliu de vijelie puternica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrarea Naționala de Meteorologie a emis, marți dupa-amiaza, o avertizare Cod portocaliu de vreme rea pentru cinci județe, printre care și Dambovița. Potrivit ANM sunt vizate județele Prahova, Ilfov, Ialomița, Giurgiu și Dambovița. Sub atenționarea de vijelii intra urmatoarele localitații din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe alerte de vreme rea valabile in urmatoarea ora. Sunt vizate județele Bihor, Alba, Ialomița, Prahova, Buzau, Ilfov, Galați, Hunedoara și Braila.

- EvenimentVal de caldura persistent in sudul țarii iunie 24, 2024 09:15 Noi avertizari meteorologice au fost emise astazi de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Una dintre ele – Cod portocali – vizeaza sudul țarii, unde valul de caldura ramane persistent, la fel și disconfortul termic…

- Sapte judete si capitala se afla luni sub avertizare cod portocaliu de canicula, fiind prognozate temperaturi de 35 - 37 grade Celsius. De asemenea, valul de caldura persista in Banat, in nord-vestul si nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum si in zona continentala a Dobrogei, aceste zone fiind…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi seara avertizari cod rosu de furtuna pentru municipiul Bucuresti si in localitati din judetele Ialomita, Calarasi si Ilfov, valabile pana la 0:30. Potrivit meteorologilor, in Capitala se vor semnala: grindina de mari dimensiuni, vijelie puternica, cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari meteo cod galben și cod portocaliu, valabile zilele urmatoare, atat de canicula cat și de furtuni severe. Cod galben de furtuni severe Potrivit avertizarii cod galben, astazi, intre orele 12:00 și 23:00, in Banat, Crișana, Maramureș,…

- Duminica, in ziua alegerilor, 12 județe și Capitala vor fi sub avertizare cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. Alerta intra in vigoare ora 10.00 si este valabila pana marți, la ora 10.00. Sunt vizate de avertizarea cod portocaliu județele Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Gorj, Dambovița,…

- Duminica, in ziua alegerilor, 12 județe și Capitala vor fi sub avertizare Cod portocaliu de canicula și disconfort termic accentuat. Sunt vizate de avertizarea Cod portocaliu județele Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Gorj, Dambovița, Calarași, Ialomița, Braila, Buzau, Prahova, Ilfov și București.