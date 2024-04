Ce afacerea pregătește Ronald Gavril înainte de retragerea din ring! Este dedicată sportivilor Ronald Gavril, cel mai titrat boxer roman din ringul profesionist, nu vrea sa paraseasca celebra echipa TMT (a lui Floyd Mayweather, desemnat cel mai bun boxer și bogat din toate timpurile) fara un titlu mondial. Pana iși va atinge visul, Ronald, care va face 38 de ani in curand, se pregatește asiduu sala de antrenament, și muncește pentru a pune pe picioare propria sa afacere. Una care sa fie recomandata de cariera sa in boxul profesionist nord american. Incurajat de Anamaria Prodan , cu care pozeaza in ipostaze tandre, Gavril vrea sa scoata pe piața o gama de suplimente sportive și o linie de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

