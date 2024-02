Un ploieștean pasionat vinde Dacia 1300 transformată în mașină electrică. Preţul e mare, dar negociabil Un entuziast al mașinilor clasice din Ploiești a reușit sa aduca o a doua viața unei Dacia 1300, transformand-o intr-un exemplar inedit de vehicul electric. Proiectul a implicat colaborarea a doua echipe de specialiști, urmata de decizia de a pune mașina restaurata in vanzare. Fabricata in 1981 și restaurata in 2023, aceasta mașina este prima Dacie 1300 electrica moderna. Inițial deținuta de un singur proprietar, vehiculul a fost restaurat anul trecut de catre echipa de la Coasta de Est din București și transformat intr-un vehicul electric cu ajutorul a patru specialiști de la AXD Tuning din Pitești.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

