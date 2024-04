Primul magazin din România fără casieri și cash. Clienții, supravegheați cu peste 70 de camere In curand, retailerul alimentar Auchan va inaugura primul magazin din Romania care va funcționa fara casieri și case de marcat, permițand plați exclusiv cu cardul. Aceasta inovație va avea loc in București, in luna aprilie. La acest magazin, clienții vor putea efectua plați doar cu cardul, urmand sa-și scaneze cardurile la intrare și sa introduca numerele de telefon asociate. Procesul de achiziție nu va mai presupune scanarea produselor, deoarece in interiorul magazinului vor fi amplasate peste 70 de camere și peste 3.000 de senzori, care vor permite monitorizarea in timp real a activitații. La… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Denumita „Operațiunea Podul Menai”, procesiunile funerare ale monarhului vor arata similar cu ceremoniile Reginei Elisabeta a II-a, numite „Operațiunea Podul Londrei”. Pe masura ce cancerul sau progreseaza, oamenii din interiorul regal au declarat publicației In Touch ca planurile finale de odihna ale…

- Denumita „Operațiunea Podul Menai”, procesiunile funerare ale monarhului vor arata similar cu ceremoniile Reginei Elisabeta a II-a, numite „Operațiunea Podul Londrei”. Pe masura ce cancerul sau progreseaza, oamenii din interiorul regal au declarat publicației In Touch ca planurile finale de odihna ale…

- Premiera in Romania! Se deschide primul magazin in care nu vor mai exista deloc casieri și nu se va mai putea plati cash. Clienții trebuie sa iși scaneze toate produsele singuri, iar mai apoi sa achite cu cardul. Iata data in care se va deschide, locul și modul in care vor fi supravegheați clienții!

- Pana in prezent, Romania a primit aproximativ 9 miliarde de euro dintr-un pachet total de granturi si imprumuturi in valoare de 28,5 miliarde de euro disponibile pana in 2026 in cadrul mecanismului de redresare si rezilienta al UE (PNRR). Platile sunt conditionate insa de o serie de reforme, inclusiv…

- Un entuziast al mașinilor clasice din Ploiești a reușit sa aduca o a doua viața unei Dacia 1300, transformand-o intr-un exemplar inedit de vehicul electric. Proiectul a implicat colaborarea a doua echipe de specialiști, urmata de decizia de a pune mașina restaurata in vanzare. Fabricata in 1981 și restaurata…

- In curand, romanii se vor confrunta cu o noua serie de cresteri de preturi in magazine, fiind necesar sa scoata sume semnificative din buzunare pentru a face achizitii. Tensiunile din Orientul Mijlociu perturba comertul la nivel global, generand intarzieri semnificative in livrarile de colete si determinand…

- Kosovo vrea revansa in fata Romaniei, in Liga Natiunilor. Presedintele Federatiei din Kosovo a facut un anunt triumfator, dupa tragerea la sorti a grupelor, marturisind ca isi doreste ca primul meci sa fie la Bucuresti. Romania si Kosovo se vor duela din nou, de data aceasta in grupa Ligii Natiunilor,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, miercuri seara, la Romania TV, ca autoritatile sunt pregatite pentru recalcularea pensiilor din septembrie, asa cum prevede noua lege. ”Procesul de reevaluare a dosarelor de pensie se apropie de finalizare. Avem peste 95 dintre dosare reevaluate, au…