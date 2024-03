Cât costă astăzi carburanții în benzinării Benzina s-a scumpit! Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a crescut azi prețurile la benzina, menținand neschimbat prețul motorinei, scrie economica.net . Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de sursa citata, afișeaza pe data de 19 martie 2024 un preț al benzinei standard de 7,14 lei/litru, in timp ce prețul motorinei standard este de 7,42 lei/litrul. Așadar, compania petroliera a crescut azi prețuile cu patru bani pe litru la benzina și a menținut prețul la motorina. Precedenta modificare de preț a avut loc acum o saptamana, cand Petrom a crescut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

