Carburanții s-au scumpit astăzi. Cu cât Carburanții s-au scumpit. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scumpit, astazi, benzina și motorina, la șase zile de la precedenta majorare de preț, scrie economica.net . Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de sursa menționata in acest an, afișeaza pe data de 15 februarie 2024 un preț al benzinei standard de 6,97 lei/litru, in timp ce prețul motorinei standard este de 7,44 lei/litrul. Așadar, fața de ziua precedenta, Petrom a scumpit benzina și motorina cu cate opt bani pe litru, la circa o saptamana de la precedenta majorare preț, ultima data prețurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

