In toamna aceasta, in București, va avea loc un eveniment educațional grandios, care se numește “Dare to Learn”. In cadrul conferinței de astazi, care a fost dedicata acestui eveniment, Radu Szekely, președintele Fundației Dare to Learn, a explicat importanța participarii profesorilor din toata țara la acest eveniment, care iși propune, in special, ca dascalii sa invețe abordari inovatoare de predare. Radu Szekely a afirmat ca e foarte important sa recunoaștem ca nu știm tot, chiar daca vorbim despre cadre didactice, sa ne uitam și sa invațam de la cei mai buni. Dare to Learn este cel mai mare…