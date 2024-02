Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au facut mai multe controale la magazine Selgros din tara si au dat amenzi in valoare de 650.000 de lei. Echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care fructe si legume stricate, produse expirate, agregate frigorifice…

- Extinderea Coridorului sudic al gazelor (SGC), prin care gazele din regiunea Marii Caspice curg catre Europa, a fost printre subiectele discutate la o conferința pe tema securitații in regiunea Marii Negre, organizata de Centrul de Politica Caspica, a raportat Trend.Conferința a subliniat ca trei…

- ”Regiunea Nord-Est, Moldova, este una dintre cele mai sarace regiuni din Romania si ne propunem sa elaboram o strategie speciala pentru reducerea decalajelor dintre aceasta si celelalte regiuni, cu gandul in primul rand la imbunatatirea nivelului de trai al oamenilor, de la sat sau de la oras. Toate…

- Cel de-al treilea sezon al emisiunii „Casa iubirii” a inceput astazi la Kanal D. 14 concurenți, 7 fete și 7 baieți, iși cauta iubirea in emisiunea prezentata de Andreea Mantea.Au avut loc deja primele interactiuni intre concurenții de la „Casa iubirii”, sezon 3. Andreea Mantea le-a fost alaturi, cu…

- Iarna iși face simțita prezența in Romania incepand de astazi. Elena Mateescu , directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat in exclusivitate la Antena 3 CNN cum va fi afectata Romania de valul de aer polar care a patruns deja pe teritoriul țarii noastre. „Este primul episod specific…

- Ciclonul care a facut ravagii in Europa a ajuns și in Romania! Meteorologii au emis un cod galben de ninsori puternice, viscol și polei in jumatate de țara, iar temperaturile vor ajunge și la minus 20 de grade in unele regiuni. Din cauza ninsorilor au aparut și primele accidente. Mai multe camioane…

- Evolutiile din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeana a Moldovei si Ucrainei si primirea Romaniei si Bulgariei in Spatiul Schengen au constituit constantele discursului Custodele Coroanei, Margareta, la Seara Regala dedicata Corpului Diplomatic, desfasurata in Sala Tronului…

- La final de 2023, Glovo a prezentat o analiza la nivel global și local a preferințelor consumatorilor sai in ultimul an. In ceea ce privește numarul de comenzi, Romania se situeaza pe locul intai in regiunea Europei de Sud-Est și pe doi, la nivel mondial, din cele 25 de țari in care opereaza Glovo,…