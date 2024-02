Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Mioveni, dupa ce a vizitat uzina Dacia, ca nu este de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro si ca prefera la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania.

- Revine impozitarea progresiva? Premierul Marcel Ciolacua declarat miercuri, la Mioveni, ca unei familii cu un copil, avand ca venit doua salarii minime pe economie, ii este greu sa se descurce cu costurile vietii de zi cu zi, de aceea trebuie lucrat la scaderea impozitarii la veniturile minime. „Este…

- ”Am fost impresionat de ceea ce am vazut, de nivelul de tehnologie, de nivelul de organizare. Nu poti decat sa feliciti si managementul si faptul ca concernul Renault continua sa investeasca pe aceasta platforma industriala”, a spus premierul dupa vizita la uzina Dacia de la Mioveni. Premierul a aratat…

- drStatul, Parlamentul, societatea civila trebuie sa-si asume „curajos” orice masura care sa stopeze accidentele auto soldate cu pierderea de vieti omenesti produse din cauza consumului de alcool si droguri la volan, a declarat, luni, prim-ministrul Marcel Ciolacu, informeaza AGERPRES . Seful Executivului…