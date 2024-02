Marcel Ciolacu: Maşina mea, ca şi prim-ministru, din acest moment va fi Dacia Duster ”Am fost impresionat de ceea ce am vazut, de nivelul de tehnologie, de nivelul de organizare. Nu poti decat sa feliciti si managementul si faptul ca concernul Renault continua sa investeasca pe aceasta platforma industriala”, a spus premierul dupa vizita la uzina Dacia de la Mioveni. Premierul a aratat ca aproape 12.500 de oameni lucreaza in schimburi pe aceasta platforma industriala si alte 1.500 de companii au de lucru prin comenzile date de la Dacia. ”Vorbim de 150.000 de oameni, de aceasta data si de comenzi de 2,2 miliarde de euro. Este unul din motoarele economice ale Romaniei, 10% din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri, ca Guvernul și premierul vor folosi mașinile unui singur brand, respectiv Dacia. „Mașina mea ca și prim ministru va fi din acest moment Dacia Duster. Cum in Franța mașina Guvernului și a autoritaților este Renault, in Romania mașina autoritaților și a prim-ministrului…

