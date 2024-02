Plin de emoție și nostalgie la uzina de automobile Dacia de la Mioveni, Marcel Ciolacu a decretat ca un model al brandului brandului auto sa devina, pe viitor, mașina oficiala a Guvernului. Premierul a și testat un nou model Duster, automobil pe care l-a catalogat ”bestial”, așa cum ar fi spus fiul sau in urma cu ceva ani. Intr-o intalnire cu Denis le Vot, CEO Dacia Brand și vicepreședinte executive in cadrul Grupului Renault, Marcel Ciolacu și-a dat liber la amintiri și i-a spus ca Dacia a fost prima sa mașina. ”Ii povesteam domnului CEO pe Europa cum am stat doua zile in Pitești ca sa cumpar…