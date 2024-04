Stiri pe aceeasi tema

- Weekend plin pentru polițiștii rutieri din cadrul IPJ Hunedoara, care au organizat o razie pe principalele artere din judet. Polițiștii rutieri au aplicat 155 de amenzi pentru nerespectarea regulilor de circulație, dintre care 60 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regimului de viteza…

- Weekendul trecut a fost plin pentru polițiștii rutieri din cadrul IPJ Hunedoara care au organizat o ampla actiune pe soselele din judet. Multi soferi au fost prinsi bauti la volan iar unul dintre ei s-a rasturnat cu masina avand permisul suspendat. De asemenea intr-un alt caz soferul e suspect ca a…

- Azi noapte, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, impreuna cu polițiștii rutieri de la structurile din teritoriu, au monitorizat drumurile publice din județ, avand in atenție, cu precadere, depistarea persoanelor care conduc sub influența bauturilor alcoolice…

- 50 de conducatori auto au fost inlaturați de la volanul mijlocului de transport, dupa ce au fost depistați in stare de ebrietate in weekend. 26 dintre ei se aflau in stare de ebrietate avansata, anunța poliția.

- Politistii din cadrul Poliției Municipiului Suceava de la structurile de investigatii criminale, ordine publica, poliție rutiera, biroul universitar, sectiile de politie rurala si luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale – IPJ Suceava au asigurat organziat in noaptea de sambata spre duminica o acțiune…

- In noaptea de duminica spre luni, la ora 01:22, polițiști de la Poliția Stațiunii Baile Herculane, impreuna cu jandarmi de la Postul de Jandarmi Baile Herculane, au oprit in trafic, pe strada Trandafirilor, un autoturism care se deplasa in direcția DN6, condus de un tanar de 21 de ani, din Timișoara.…

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Doi șoferi prinși bauți la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0,51 mg/l Au pus in pericol siguranța in trafic: Doi șoferi prinși bauți la volan de catre polițiștii din Alba. Cea mai mare alcoolemie, 0,51 mg/l Doi șoferi din Alba au fost…

- Poliția Suceava a transmis ca pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, in scopul reducerii numarului și consecințelor accidentelor rutiere grave, in perioada 26 – 28.01.2024, la nivelul județului Suceava, s-au desfașurat actiuni punctuale, in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat,…