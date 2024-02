Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Mioveni, dupa ce a vizitat uzina Dacia, ca nu este de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro si ca prefera la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania.

- ”Deblocam si Rabla. Nu sunt de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro. Credeti-ma, prefer la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, prioritate au, normal, cele pe criteriu verde. Cred ca in acest moment intram intr-o normalitate, a…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Mioveni, dupa ce a vizitat uzina Dacia, ca nu este de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro si ca prefera la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania, scrie News.ro.”Deblocam si Rabla.…

- Premierul Marcel Ciolacu discuta luni, cu reprezentantii sectorului de retail despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza, masura care ar putea fi prelungita si dupa data de 31 ianuarie 2024. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, declara la mijlocul lunii ianuarie,…

- Producția auto a atins un nou record in Romania in 2023. Anul trecut a fost al doilea in care producția de autoturisme din Romania trece de 500.000 de mașini (Dacia+Ford) și numarul total de mașini a fost mai mare decat in 2022. Romania este a șasea cea mai mare țara producatoare de mașini in UE. In…

- In decembrie 2023, au fost produse in Romania un numar de 34.965 vehicule. Dintre acestea 22.117 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 12.848 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN din Craiova. Pe intreg anul 2023, producția de vehicule in Romania a atins volumul de 513.050 unitați…

- In decembrie 2023, au fost produse in Romania un numar de 34.965 vehicule. Dintre acestea 22.117 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 12.848 unitați au fost produse de uzina FORD OTOSAN din Craiova. Pe intreg anul 2023, producția de vehicule in Romania a atins volumul de 513.050 unitați…

- Dacia și Ford Otosan au produs un numar de 425.090 de autoturisme, in primele zece luni din 2023, un nivel egal cu perioada similara din 2022 respectiv 424.973 unitați, arata datele transmise vineri de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Din total, Dacia a produs 264.801 de…