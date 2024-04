Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii brașoveni au desfașurat, ieri, o acțiune care a vizat menținerea gradului de siguranța rutiera, prin identificarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza, dar și prin identificarea conducatorilor auto aflați sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise. Acțiunea…

- Primaria Sectorului 4 in calitate de lider de asociere (alaturi de Ministerul Transporturilor, Metrorex SA, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 5 al Capitalei) a lansat in licitație noua linie de metrou M4, Gara de Nord-Gara Progresul. Magistrala M4 va avea 14 stații și va fi gata in 60 de luni, valoarea…

- Consiliul Județean Ilfov a venit cu un anunț de ultima ora, pe pagina oficiala de Facebook! Locuitorii sunt informați ca vor asista la o campanie de proporții, care va pregati județul pentru anotimpul cald. Consiliul Județean Ilfov incepe de luni, 1 aprilie, o campanie impotriva enervanților țanțari…

- In aceasta dimineața, DIICOT – Serviciul Teritorial Bacau, impreuna cu polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, a demarat o serie de opt percheziții domiciliare in județul Bacau. Acțiunea vizeaza trei dosare de trafic de droguri de risc și mare risc. In perioada 2022…

- Doua persoane au fost retinute , fiind suspectate de trafic de droguri de risc, dupa ce au plantat si dezvoltat o cultura indoor de canabis intr-o comuna din judetul Buzau, cu scopul comercializarii. Astfel, la 26 februarie a.c., Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si…

- Procurorii au reținut doua persoane, in timp ce comercializau droguri de mare risc trimise din Spania prin curier. Captura de droguri in Satu Mare! Procurorii au reținut doua persoane care au comercializat un kilogram de canabis, drogurile fiind primite din Spania printr-o firma de curierat, informeaza,…

- Doua persoane, printre care și un minor au fost reținute de DIICOT, dupa ce au savarșit infracțiuni de talharie calificata si trafic de droguri de mare risc. Procurorii au descoperit ca minorul avea asupra sa un ghiozdan plin cu droguri. „Inculpatul minor (14 ani) a fost depistat in municipiul Bucuresti…

- "Din probatoriul administrat a rezultat faptul ca, in perioada 2022-2024, un faptuitor a transmis sau a determinat mai multi tineri (inclusiv minori), sa transmita mesaje de amenintare, pe adresele de posta electronica ale unor institutii publice, prin care anuntau amplasarea in locatii de pe raza Capitalei…