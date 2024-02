Adolescent prins în București cu un rucsac de droguri Doua persoane, printre care și un minor au fost reținute de DIICOT, dupa ce au savarșit infracțiuni de talharie calificata si trafic de droguri de mare risc. Procurorii au descoperit ca minorul avea asupra sa un ghiozdan plin cu droguri. „Inculpatul minor (14 ani) a fost depistat in municipiul Bucuresti avand asupra sa, intr-un rucsac, cantitatea de droguri sustrasa prin violenta, in seara de 08.02.2024, de la unul dintre inculpatii in cauza, respectiv 133 comprimate si fragmente comprimate ecstasy, aproximativ 500 grame canabis si 30 comprimate care contin alprazolam”, a transmis DIICOT. In urma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 15 ani din București a fost prins de polițiști cu cinci pungi de droguri de mare risc. Minorul avea la el o jumatate de kilogram de cannabis, peste 130 de grame de ecstasy, dar și 30 de comprimate dintr-un medicament periculos. ”Politistii locali G.M si S.N. din cadrul Directiei Generale…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si ai Sectiei 9 Politie din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT - Structura Centrala, au desfasurat cercetari fata de 3 persoane, dintre care doua sunt cercetate pentru trafic…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti si ai Sectiei 9 Politie din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, impreuna cu procurorii DIICOT - Structura Centrala, au desfasurat cercetari fata de 3 persoane, dintre care doua sunt cercetate pentru trafic…

- Un ofiter al Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate din Bulgaria a fost arestat pentru spionaj in favoarea Rusiei, dupa ce a fost monitorizat timp de luni de zile, relateaza presa bulgara, potrivit news.ro."Actiunea este un fapt. Este rezultatul unor actiuni comune ale serviciilor…

- Trei barbați au fost arestați preventiv, marți, intr-un dosar de trafic droguri de risc și mare risc – canabis, cristal, ecstasy și 2MMC. Printre aceștia se numara și fiul pastorului Vladimir Pustan, care a fost in trecut polițist. Este vorba, mai exact, de Vladimir Emmanuel Pustan, fiul celebrului…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Maramureș au confiscat aproximativ doua kilograme de cristal, vineri, in urma unor percheziții intr-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate și polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Maramureș, impreuna cu procurorii…

- In campania de reducere a traficului cu droguri, s-a ajuns și la scene pe care in urma cu ceva ani le vedeam numai in filme, cu traficanți prinși in flagrant, in timp ce vindeau droguri la colțul strazii. Procurorii DIICOT Galați au dispus reținerea a 3 inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție l-au reținut pe Adam George Marius, șeful Serviciului de management al documentelor și comunicare instituționala in cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (D.G.I.T.L.) Sector 6 Bucuresti. Adam George Marius este acuzat de savarșirea…