Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter al Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate din Bulgaria a fost arestat pentru spionaj in favoarea Rusiei, dupa ce a fost monitorizat timp de luni de zile, informeaza News.ro, care citeaza presa bulgara."Actiunea este rezultatul unor actiuni comune ale serviciilor de securitate…

- Un politist de rang inalt din cadrul Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate in Bulgaria a fost arestat luni sub suspiciunea de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat procuratura de la Sofia, potrivit agentiilor BTA si EFE.

- Un politist de rang inalt din cadrul Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate in Bulgaria a fost arestat luni sub suspiciunea de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat procuratura de la Sofia, potrivit agentiilor BTA si EFE, citate de Agerpres.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat luni, 8 ianuarie, la Euronews Romania, ca omologul bulgar a acceptat condițiile puse de Austria pentru Air Schengen, in timp ce președintele Rumen Radev, care a spus ca ce a cerut Viena este inacceptabil, nu a stat la masa negocierilor.„Cu tot respectul…

- La o intalnire cu omologii sai din Austria si Romania, ministrul de interne bulgar Kalin Stoianov a spus ca Bulgaria insista asupra aderarii complete la spatiul Schengen de circulatie fara frontiere, nu doar pentru calatoriile aeriene, a declarat marti biroul de presa al Ministerului de Interne de la…

- Dupa ce ministrul de interne austriac Gerhard Karner a anunțat sambata, folosind cuvintele cheie „Air Schengen”, ca va relaxa vetoul Austriei impotriva Romaniei și Bulgariei, reacțiile la acesta noua ipoteza de lucru au fost extrem de pozitive, duminica dimineața, in Romania, scrie cotidianul austriac…

- Poliția Romana colaboreaza cu FBI pentru a destructura gruparea infracționala SANDU SYNDICATE, care opereaza pe teritoriul SUA. In perioada 2020-2022, membrii gruparii amintite, toți cetațeni romani, au obținut fraudulos beneficii guvernamentale din statul California. Polițiștii din cadrul Inspectoratului…

- Bulgaria va incepe sa colecteze venituri de pe urma unei noi taxe pe importurile si tranzitul de gaze naturale din Rusia, o masura care a generat critici in regiune pe fondul apropierii iernii, transmite Bloomberg.Guvernul de la Sofia se asteapta sa primeasca prima plata lunara de pe urma acestei…