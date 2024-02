Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au ieșit in strada vineri in capitala republicii rusești Bașkortostan pentru a protesta fața de incarcerarea activistului Fayil Alsynov, relateaza publicația rusa independenta The Moscow Times.Potrivit postului independent de știri SOTAvision, aproximativ 1.500 de protestatari s-au adunat in…

- Ministerul de Interne al Ucrainei l-a plasat vineri pe seful Bisericii Ortodoxe ruse, un sustinator al razboiului de 21 de luni al Kremlinului impotriva Kievului, pe o lista a persoanelor urmarite, dupa ce serviciile de securitate l-au acuzat ca el contribuie la conflict, conform Reuters.Masura este…

- Rușii l-au inclus joi pe seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GUR), Kirilo Budanov, pe lista persoanelor cautate, deoarece aceasta structura este considerata responsabila pentru mai multe atacuri impotriva Rusiei, transmite AFP. Numele lui Kirilo Budanov, in varsta de 37 de ani, apare…

- Rusia deschide un nou front de lupta la alegerile din 2024 - destabilizarea Europei și a Americii. Autoritațile SUA au publicat o evaluare a serviciilor de informații americane trimisa in peste 100 de țari. Aceasta constata ca Moscova folosește spioni, social media și mass-media de stat rusa pentru…

- Andy Stone, purtatorul de cuvant al gigantului american de social media Meta, compania-mama a Facebook si Whatsapp, a fost inclus duminica, 26 noiembrie, de catre autoritațile ruse pe lista persoanelor cautate, in contextul in care compania este clasificata drept "extremista" in Rusia, informeaza Agerpres…

- Numele lui Andy Stone apare de-acum in baza de date a Ministerului rus de Interne cu persoane cautate cu privire la incalcarea Codului Penal. Autoritatile ruse nu precizeaza ce ii reproseaza directorului de comunicare al Meta. Rusia a desemnat in mod oficial grupul american, in octombrie 2022, drept…

- Eveniment DIICOT și FBI, percheziții in Teleorman și Argeș, la membrii gruparii “Sandu Syndicate” / Peste 5 milioane de dolari, prejudiciul cauzat statului California noiembrie 17, 2023 09:57 Marți, 14 noiembrie 2023, polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane – Direcția…

- Tribunalul orașului Riga l-a condamnat pe un fost membru al parlamentului leton, Janis Adamsons, la opt ani și șase luni de inchisoare cu o perioada de proba de doi ani. Acesta a fost gasit vinovat de spionaj pentru Rusia, a declarat administrația instanței, potrivit interfax.com. De asemenea, instanța…