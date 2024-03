Stiri pe aceeasi tema

- Herbert Fritz, un austriac in varsta de 84 de ani si nationalist de extrema dreapta, a fost arestat de talibani in Afganistan in luna mai 2023 pentru spionaj, dupa ce a mers sa viziteze țara pentru a dovedi ca e una sigura, transmite France24.Fritz a fost eliberat duminica de autoritațile talibane și…

- Ucraina a anunțat ca a doborat un avion militar rusesc de spionaj A-50, a doua astfel de revendicare in decurs de o luna. Avionul a fost lovit intre orașele rusești Rostov-pe-Don și Krasnodar, au declarat surse militare ucrainene, la peste 200 km de linia frontului. Serviciile de urgența au gasit fragmente…

- Chișinaul va permite deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale din Rusiei doar in cadrul misiunilor diplomatice. Autoritațile vor interzice desfașurarea scrutinului in regiunea transnistreana. Anunțul a fost facut de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. Totodata, agenția…

- Un ofiter al Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii Organizate din Bulgaria a fost arestat pentru spionaj in favoarea Rusiei, dupa ce a fost monitorizat timp de luni de zile, informeaza News.ro, care citeaza presa bulgara."Actiunea este rezultatul unor actiuni comune ale serviciilor de securitate…

- Autoritatile ucrainene au anuntat repatrierea ramasitelor a 77 de militari ucraineni, o procedura prevazuta de ”mult timp”, finalizata in pofida prabusirii unui avion militar rus in conditii tulburi, de care Moscova acuza Kievul, relateaza AFP, informeaza News.ro.Rusia acuza Ucraina de doborarea…

- Autoritatea rusa pentru aviatie a anuntat duminica disparitia de pe radare, deasupra Afganistanului, a unui avion inregistrat in Rusia, avand la bord probabil sase persoane, dupa ce responsabili provinciali afgani au afirmat ca exista informatii privind prabusirea unui avion in nord-estul tarii, relateaza…

- Autoritatile ucrainene au prezentat miercuri proiectul „Vreau sa gasesc”, care ofera rudelor prizonierilor de razboi rusi capturati de Ucraina o linie directa cu autoritatile de la Kiev pentru a avea acces la informatii despre locul in care se afla rudele lor si pe care aparent Moscova refuza sa-l dezvaluie,…

- Odesa a fost ținta, in noaptea de marți spre miercuri, unui atac masiv cu drone. Autoritațile locale au raportat mai multe explozii in orașul port la Marea Neagra, fiind afectate mai multe cladiri de locuințe. Lovitura vine la scurt timp dupa ce forțele rusești au bombardat o gara plina de oameni din…