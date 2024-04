Stiri pe aceeasi tema

- Noua romani au fost arestați in Spania pentru inșelaciune, spalare de bani și infracțiuni de crima organizata. Ei au folosit identitațile mai multor cetațeni spanioli pentru a vinde mașini, obiecte de lux și chiar case care, de fapt, nu existau. Au fost 200 de plangeri, majoritatea din Spania, dar și…

- Curtea de Apel Suceava a respins vineri, 12 aprilie, contestațiile a 14 din cei 16 inculpați arestați in dosarul procurorilor de la DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava privind cele doua grupari de traficanți de droguri de la Gura Humorului și Suceava fața de care s-a acționat in urma cu o ...

- Conform estimarilor naționale, se așteapta ca la data alegerilor pentru Parlamentul European ce vor avea loc intre 6-9 iunie, cel mai mare numar de alegatori eligibili sa fie in Germania (64.9 milioane de persoane), Franța (49.7 milioane) și Italia (47 milioane). In schimb, cele mai scazute numere sunt…

- Doi tineri au jefuit mai multi varstnici sub pretextul oferirii de cadouri. Cei doi erau din Constanta si au fost reținuți dupa ce au jefuit mai multe persoane varstnice sub pretextul oferirii de cadouri sau alte bunuri. Aceștia atacau persoanele in varsta care locuiau singure, informeaza Agerpres. …

- Aflat in inchisoare, suspectul s-a prezentat drept politist, jandarm sau magistrat unor preoti pentru a sustrage bani de la acestia: cel putin 62 de preoti au fost victime in Franta ale unei „escrocherii in banda organizata”, relateaza vineri AFP. Un numar de 18 presupusi escroci au fost arestati miercuri…

- Italianul de 33 de ani, din Nichelino, un orașel situat la 8 kilometri de Torino, a caștigat 5 milioane de euro cu un loz razuibil.In seara de 28 mai 2022, italianul și iubita lui au fost atacați in casa de patru persoane. Dupa ce i-au agresat, bandiții i-au incuiat pe cei doi intr-un dulap și au inceput…

- Cei patru hoți au fost arestați, iar investigațiile continua, suspectandu-se ca ar putea exista și alte furturi comise de aceștia The post FURTURI IN FRANȚA Romani arestați pentru spargeri first appeared on Informatia Zilei .

- Trei romani arestați in Austria dupa ce au furat periuțe de dinți in valoare de 4000 de euro. The post 3 romani arestați in Austria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .