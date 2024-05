Potrivit proiectului adoptat de catre deputati, decizional, pe 26 martie 2024, „in cazul operatorilor economici care functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale, aflati, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intr-o procedura de concordat preventiv, durata de derulare a concordatului/planului de restructurare poate fi prelungita, la cererea debitorului, pentru motive justificate, cu cel mult 5 ani”. De asemenea, actul normativ prevede ca „administratorul concordatar poate solicita judecatorului sindic, in al cincilea an de derulare a concordatului preventiv/planului de restructurare,…