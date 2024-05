Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului adoptat de catre deputati, decizional, pe 26 martie 2024, „in cazul operatorilor economici care functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale, aflati, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intr-o procedura de concordat preventiv, durata de derulare a concordatului/planului…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel incat pentru finantarea reabilitarii termice a blocurilor sa fie folositi mai multi bani din fondurile…

- Legea modifica legea concurentei 21/1996 si proiectul a fost initiat de un grup de parlamentari PSD in octombrie 2017, adoptata de Senat, in calitate de for decizional, in luna iunie a anului 2020. Actul normativ a fost sesizat la CCR, insa judecatorii Curtii au respins obiectiunile de neconstitutionalitate…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Corectam inechitațile salariale in Educație! / Declarație politica martie 12, 2024 12:44 Ieri, am adoptat in Camera Deputaților proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa…