Codul rutier, modificat. Legea a fost promulgată Codul rutier, modificat Președintele Klaus Iohannis a dat unda verde unei legi ce simplifica semnificativ legislația rutiera pentru o categorie importanta de participanți la trafic. Potrivit noilor prevederi, posesorii de permise de conducere pentru mopede (AM) și motociclete (A1, A2, A) nu vor mai fi obligați sa dețina asupra lor triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor și extinctor de incendiu. Aceasta schimbare semnificativa vine ca urmare a completarii articolului 8 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 195/2002. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților pe 11 martie ca for… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

