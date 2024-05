Stiri pe aceeasi tema

- INSPIRAȚIE… Nicola, una dintre marile artiste ale Romaniei, care, in 2003 a reprezentat țara cu succes la Eurovision, a fost invitata in urma cu cateva zile la Huși, pentru un spectacol caritabil, susținut pentru Andrei Petcu, tanarul student care are nevoie de sprijin in aceasta perioada. Dupa recital,…

- LIPSA DE INSPIRAȚIE… S-a umplut județul de flori de primavara și afișe electorale. De la “inginerul Braniște” și degetele evlavios impreunate, ajungem la Huși, acolo unde primarul in funcție și echipa sa electorala a venit cu un slogan la care nu s-a mai gandit nimeni pana acum. Astfel, de la “imi pasa…

- DIFICIL… Instanța Tribunalului Vaslui va anunța astazi care este decizia in cazul contestațiilor depuse de cei doi tineri din Huși, arestați pentru accidentul teribil de la Padureni. Este vorba despre liceanul Cosmin Mistreanu și studenta la UMF Iași, Ioana Birladeanu, care au contestat arestul preventiv…

- SUSTINERE… Au fost ingeri salvatori pentru Andrei Petcu, studentul din Husi, victima a accidentului cumplit de la Padureni, intr-un moment in care viata lui depindea de fiecare picatura de sange donata, dar si de fiecare gand bun indreptat catre el, iar acum este din nou mare nevoie de bunatatea si…

- REFUZAT… Consilierii județeni vasluieni au aprobat, in ședința de luni, un proiect de hotarare prin care 12 unitați administrative din județ au primit 3 milioane de lei din fondul de rezerva al CJ Vaslui, pentru a-și putea acoperi o parte din cofinanțari sau din cheltuielile de funcționare. Din cele…

- EMOȚII… Aceasta saptamana este una foarte importanta pentru credincioșii catolici, care se pregatesc sa traiasca miracolul Invierii Domnului și Sfintele Paști, duminica, 31 martie. In municipiul Huși se afla cea mai importanta comunitate de catolici din județul Vaslui, formata din cateva mii de persoane.…

- TURNEU… Dupa calificarea la turneul final al Campionatului Regional – Moldova, Under 18, baschetbaliștii de la CSM Vaslui vor participa la Campionatul Regional U19, turneu care se va desfașura la Huși. Turneul se desfașoara sambata, 23 martie, la Huși, urmand ca duminica, 24 martie, trupa pregatita…

- PROBLEME… Husenii gospodari s-au apucat in forta de facut curat prin curti si gradini, iar unii, din exces de zel, au scos toate resturile vegetale pe marginea drumurilor, pe trotuare, in asteptarea unui vehicul care sa le ia numaidecat. Numai ca la Husi, ridicarea acestor resturi vegetale nu se face…