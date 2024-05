Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI 2024… La 30 aprilie 2024, in Registrul electoral erau inscriși cu drept de vot 425.195 de cetațeni care domiciliaza in județul Vaslui, conform datelor Autoritații Electorale Permanente. Dintre aceștia, 31,2 % sunt din municipiul reședința de județ și 13% din municipiul Barlad. Din totalul cetațenilor…

- JUNIORI… CSM Vaslui și LPS Vaslui vor reprezenta Vasluiul la Campionatul Județean U17 și Campionatul Național U15. CSM Vaslui U17, echipa antrenata de Adi Racovița, a avut noroc la tragerea la sorți și s-a calificat direct in turul eliminatoriu 2, in timp ce LPS Vaslui U15, antrenata de Ionuț Chiochiu,…

- INFRACTORII CARE NE CONDUC… In ce județ din Romania s-a mai intamplat ca un președinte de consiliu județean sa fie arestat pentru fapte de corupție, iar cateva luni mai tarziu, un consilier județean sa fie arestat pentru camatarie și șantaj? Despre primul se știu deja multe amanunte. Ultimul, insa,…

- Un motociclist a fost prins cand ”zbura” cu 242 km/ora pe drumul vechi care leaga litoralul de București, anunța Poliția Constanța. Un motociclist a fost depistat de radarul polițiștilor rutieri pe DN2A, in apropierea localitații Mihail Kogalniceanu. El a ramas patru luni fara permis. ”242. Nu sunt…

- PREMII… Elevii vasluieni, care au reprezentat judetul la Olimpiada Nationala de Matematica, au obtinut rezultate deosebite: o medalie de argint, trei medalii de bronz si cinci mentiuni de onoare, acordate de Societatea de Stiinte Matematice din Romania. Cel mai bun punctaj a fost obtinut de Mihnea Pascaru…

- CAZ… Agentul de poliție Mihai Sofronie din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Negrești s-a ales cu un dosar penal dupa ce, oprit in trafic in județul Iași, acesta a refuzat sa sufle in fiola dar și prelevarea de probe biologice. Polițistul a fost depistat și oprit in trafic in localitatea Dragușeni, județul…

- RECORD… Prima zi de aprilie aduce in județul Vaslui temperaturi record pentru aceasta perioada a anului. Pe 1 aprilie s-a ajuns pana la 29 de grade Celsius. “Este maxima istorica in județul Vaslui și posibil ca, intr-o ora sau doua, chiar sa mai creasca. Cu toate acestea, temperaturi apropiate de aceasta…

- INFORMARE…In ultimile 24 de ore vremea mohorata și ploile au pus stapanire pe județul Vaslui. Cu toate acestea, precipitațiile sunt o adevarata mana cereasca pentru agricultori mai ales ca au venit și la timp, in perioada insamanțarilor de primavara. Ținand cont și de nevoie de apa in sol, cantitațile…