Rusia planuieste cresteri de taxe pentru veniturile mari si companii, a anuntat marti Ministerul de Finante, in contextul in care Moscova cauta incasari suplimentare la buget pentru a finanta conflictul din Ucraina, relateaza AFP, preluat de agerpres.ro. Cheltuielile publice au depasit veniturile cu zeci de miliarde de dolari de cand trupele ruse au intrat in […]