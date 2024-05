Stiri pe aceeasi tema

- Am continuat planul de masuri pentru reducerea numarului de morți pe drumurile Romaniei, afirma social-democratul Robert Cazanciuc, dupa ce deputații au aprobat legea care prevede ca șoferii care sunt prinși bauți sau drogați la volan raman 10 ani fara permis.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc care prevede ca soferii prinsi bauti sau drogati la volan vor ramane 10 ani fara permis auto.

- Lovitura majora petru industria jocurilor de noroc. Legea anti-pacanele a fost adoptata, marți, in plenul Camerei Deputaților. Astfel, in localitațile care au sub 15.000 de locuitori ar urma sa fie inchise toate salile de jocuri de noroc. Iata cate astfel de locații ar mai ramane deschise in București.…

- „Legea pacanelelor” a fost adoptata in Parlament. In peste 90% din localitatile din Romania acestea vor disparea Proiectul de lege prin care se interzic jocurile de noroc in localitatile care au sub 15.000 de locuitori a fost adoptat marți in Camera Deputaților. „Legea pacanelelor” a trecut cu 243 de…

- Președintele Iohannis a promulgat Legea ”2 Mai” care prevede ca traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Tototdata, Legea ”2Mai” prevede ca efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și este pedepsita cu inchisoare…

- Restaurantele, barurile, cantinele vor fi obligate, prin lege, sa le ofere apa potabila clienților care vor cere asta. Mai mult, chiar și companiile de catering sunt obligate sa le puna la dispoziție apa de la robinet clienților care vin sa isi ridice comenzile.Proiectul de lege a primit vot favorabil…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul social-democrat a precizat ca atat produsele din tutun, cat și inlocuitorii acestora sunt daunatoare vieții, iar tinerii trebuie feriți de acest real pericol! Parlamentul Romaniei și-a dat girul pentru legea care vizeaza reducerea expunerii copiilor și tinerilor la produsele…

- Legea care interzice vanzarea catre minori a tigarilor electronice a fost adoptata marti de Camera Deputatilor, care este camera decizionala. Deputații au admis mai multe amendamente care au fost respinse initial. Proiectul de lege adoptat are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii…