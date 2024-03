Președintele Iohannis a promulgat Legea „2 Mai”. Adio, pedepse cu suspendare pentru traficanții de droguri Președintele Iohannis a promulgat Legea ”2 Mai” care prevede ca traficanții de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Tototdata, Legea ”2Mai” prevede ca efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracțiune și este pedepsita cu inchisoare de la 3 la 10 ani. Legea ”2 Mai” Este vorba despre decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, pentru modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

