Pedepse cu închisoarea majorate pentru traficul cu produse cu efecte psihoactive Camera Deputatilor a adoptat, marti, ca for decizional, proiectul de lege care prevede majorarea pedepselor cu inchisoarea la trei pana la 10 ani in cazul efectuarii de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, precum si eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. S-au inregistrat 250 voturi “pentru” si 21 “impotriva”, potrivit Agerpres. Proiectul completeaza in acest sens Legea nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 5 Martie 2024, Camera Deputaților a adoptat legea „2 Mai, lege care prevede ca traficanții de droguri de mare risc sa nu mai poata primi pedepse cu suspendare. Astfel, legea „2 Mai” a fost aprobata cu 250 de voturi, dar au fost și 21 „impotriva”. Proiectul completeaza in acest sens Legea nr.143/2000…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege care prevede majorarea pedepselor cu inchisoarea la trei pana la 10 ani in cazul pentru traficul de droguri și eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, in calitate de for decizional, proiectul legislativ initiat de catre liberali, cunoscut ca „Legea 2 Mai” care prevede ca traficantii de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare, relateaza News.ro.Proiectul de lege elimina posibilitatea executarii…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000,…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc.

- Nr. 1.504 din 14 decembrie 2023 PERSOANE CERCETATE PENTRU EFECTUAREA DE OPERATIUNI CU PRODUSE SUSCEPTIBILE DE A AVEA EFECTE PSIHOACTIVE Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Oradea, au documentat activitatea…