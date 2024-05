Stiri pe aceeasi tema

- O alta tragedie s-a petrecut pe o șosea din Timișoara in cursul zilei de ieri. O tanara și-a pierdut viața intr-un accident de mașina ingrozitor. Alexandra avea 17 ani. La volanul autoturismului se afla un tanar care abia iși luase permisul și primise din partea parinților un bolid cu mulți cai putere.

- O tanara de doar 17 ani și-a pierdut viața intr-un accident rutier devastator. Evenimentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, pe drumul național DN59, intre localitațile Timișoara și Beregsau Mare.

- Neatentia a produs un nou accident grav in judetul Timis, asta dupa ce si azi noapte s-a produs un eveniment rutier soldat cu moartea unei tinere de 17 ani. Un barbat, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe DN6 dinspre Lugoj spre Timișoara, iar in localitatea Belinț a efectuat virajul la…

- O femeie a decedat, iar trei persoane, intre care doua minore, au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs, sambata seara, in Timisoara, potrivit Agerpres. Potrivit Politiei Timis, un autoturism condus de un barbat de 57 de ani, pe banda I, dinspre sensul Mahle spre municipiul Timisoara,…

- O femeie a decedat, iar trei persoane, intre care doua minore, au fost ranite intr-un accident rutier care s-a produs, sambata seara, in Timisoara, potrivit Agerpres. Potrivit Politiei Timis, un autoturism condus de un barbat de 57 de ani, pe banda I, dinspre sensul Mahle spre municipiul Timisoara,…

- Alexandru M., un tanar de numai 20 de ani din Petrești, și-a pierdut viața in urma unui tragic accident rutier petrecut vineri, 15 martie 2024, in jurul orei 04.00, pe strada 1 Mai. Potrivit IPJ Alba, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata azi noapte, la ora 04.20, cu privire la faptul ca un autoturism…

- El recunoaște și ca a avut o parte de vina in accident și ca va purta aceasta povara pe tot parcursul vieții The post FUGA DIN ȚARA Șoferul implicat in tragicul accident din Cisnadie gasește refugiu in Germania first appeared on Informatia Zilei .

- Astazi, 27 februarie, polițiștii timișoreni au fost sesizați prin apel 112, de catre un participant la trafic cu privire la faptul ca pe strada Avram Imbroane ar fi observat un conducator auto care s-ar fi deplasat pe contrasens, circuland haotic. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș impreuna…