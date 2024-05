Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, pe data de 13 mai, un tragic accident de circulație a avut loc pe o șosea din Timișoara. Alexandra, o fata in varsta de 17 ani și-a pierdut viața, dupa ce mașina in care se afla, și care era condusa de un tanar care abia iși luase permisul de conducere, s-a rasturnat. In ediția din aceasta seara…

- Moarte cumplita a unei tinere de 17 ani. Prietenul ei in varsta de 19 ani, care avea permis de doar 4 zile, a provocat un accident grav in care fata si-a pierdut viata, iar el a fost ranit. Accidentul s-a produs in noaptea de duminica spre luni pe DN 59A, in județul Timiș, cu mașina […]

- O adolescenta de 17 ani a murit in accidentul provocat, azi noapte, de prietenul ei de 19 ani, pe DN 59 A, in județul Timiș, potrivit debanat.ro. Tanarul, de 19 de ani, a condus un autoturism pe DN 59 A dinspre Timișoara inspre localitatea Beregsau Mare. Intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra…

- Doi barbati au murit, duminica, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe un drum judetean din Braila si s-a izbit de un copac. Politistii au stabilit ca soferul avea dreptul de a conduce anulat, relateaza News.ro.Accidentul a avut loc pe DJ 221, in judetul Braila. „Din primele date a rezultat faptul…

- Momente emoționante și pline de durere in curtea Facultații Victor Babeș din Timișoara! Colegii Andreei iau facut un monument funerar in memoria tinerei de 21 de ani, care a fost ucisa cu sange rece.

- Au trecut cateva luni bune de cand familia o plange pe Geanina, o tanara care a murit intr-un accident rutier, provocat de Sebi, un bun prieten. Apropiații vor sa se faca dreptate. In același timp, șoferul are o alta varianta și spune ca nu a consumat substanțe interzise, așa cum a fost acuzat de mama…

- In urma cu cateva ore, o adolescenta de 16 ani și-a gasit sfarșitul intr-un accident rutier cumplit. Tragedia a fost produsa de iubitul ei, care s-a urcat beat la volanul mașinii. Iata cine este tanara care a murit.

- Au aparut informații halucinante in cazul morții misterioase a Ginei, acea femei care in urma unei relații neasumate cu un barbat insurat, a hotarat, spun oficialitațile, sa iși pun capat zilelor. Insa, rudele sunt total impotriva acestei decizii pentru ca, spun ei, barbatul alaturi de care aceasta…