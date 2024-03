Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 16 ani a murit, duminica, dupa ce masina in care se afla s-a lovit de mai multi pomi situati pe marginea Drumului Judetean 211 D. Accidentul s-a produs in satul Florica din judetul Braila, scrie News.ro. Un tanar, de 23 de ani, din comuna Rosiori, in timp ce conducea un autoturism pe…

- Un accident cumplit s-a produs, in urma cu puțin timp, in Braila! O adolescenta de 16 ani și-a pierdut viața, dupa ce iubitul ei a pierdut controlul volanului. Tanarul de 23 de ani a consumat alcool inainte sa se urce la volan. Mașina in care se aflau a fost distrusa.

- Accident rutier la Teleac, provocat de un barbat care s-a urcat baut la volan. Ce masuri au luat oamenii legii Un barbat din Ciugud (Alba), care s-a urcat baut la volan și a provocat un accident rutier in Teleac, a fost reținut joi de polițiști. Barbatul a intrat cu autoturismul pe care-l conducea intr-o…

- Politistii au stabilit ca soferul care a provocat accidentul rutier de la Mihail Kogalniceanu, in judetul Constanta, marti seara, nu avea permis de conducere, iar acesta si un pasager au murit dupa ce au intrat intr-un TIR, potrivit news.roReprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta…

- U barbat de 31 de ani a decedat pe loc, dupa ce a fost lovit de un microbuz de pe ruta Chișinau-Poganești, in localitatea Cioara din raionul Hincești. Accidentul tragic a avut loc pe 18 ianuarie, șoferul, fiind in stare de ebrietate la volan, conform oamenilor legii.

- VIDEO: Un barbat din Alba a murit in urma unui grav accident rutier petrecut pe Autostrada A3, Gilau-Nadașelu Un barbat de 57 de ani, din județul Alba, a decedat in urma unui grav accident rutier petrecut luni, 15 ianuarie 2024. Accidentul s-a produs in jurul orei 8.00, pe Autostrada A3 pe sensul dinspre…

- Un tanar din Braila care a furat mașina unui prieten din Buzau, a provocat un accident. Mașina pe care o conducea s-a rasturnat pe șosea, iar tanarul a murit. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit IPJ Braila, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Faurei au fost sesizați…

- In seara de 25 decembrie, un taximetrist salajean de 29 de ani s-a lovit puternic de un Mercedes condus din sensul opus de o femeie de 39 de ani, din județul Salaj. Accidentul s-a produs in satul Mera din județul Cluj. Impactul a fost puternic, conducatoarea auto și o pasagera de 38 de ani din mașina…