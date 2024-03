Stiri pe aceeasi tema

- Un accident infiorator a avut loc, duminica seara, 18 februarie 2024, in localitatea Afumați, județul Ilfov. Impactul violent s-a produs intre un autoturism și un TIR. Din pacate, șoferul mașinii, a murit.

- O fata de 10 ani a murit sambata dupa amiaza intr-un accident rutier. Masina in care se afla s-a rasturnat in afara partii carosabile, soferul pierzand controlul volanului, potrivit news.ro. "La data de 17 februarie 2024, in jurul orei 17:10, a avut loc un accident rutier pe DN7, pe raza comunei…

- Un accident teribil a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare. Un barbat de 30 de ani a murit, dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes".

- Accident grav, dupa o urmarire ca in filme in Banat. Un tanar de 23 de ani a fost transportat la spital in stare de inconștiența, vineri seara, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit partea carosabila și s-au izbit violent de un copac. Șoferul nu a oprit la semnalul politistilor rutieri care incercasera…

- Un șofer de 27 de ani a murit, vineri noapte, dupa ce a incercat cu autoturismul pe care il conducea o depașire neregulamentara și a intrat intr-un TIR, pe DN 15B, in localitatea Petru Voda, județul Neamț, relateaza Știri Neamț. „Polițiștii au stabilit faptul ca in timp ce un tanar, in varsta de 27…

- O adolescenta de 16 ani a murit azi-noapte, dupa ce masina in care se afla alaturi de alti trei prieteni s-a rasturnat intr-un sant. Cel care a condus-o spre moarte a fost chiar unul dintre amicii tinerei, care, ametit de aburii alcoolului si fara sa detina permis de conducere a urcat nestingherit la…

- Un accident tragic s-a produs in urma cu cateva ore, in Suceava. Un tanar de 19 ani a murit, dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat. In ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, adolescentul s-a stins in cele din urma.

- Un accident ingrozitor s-a petrecut in Constanța, in urma cu doar o noapte. Victima a fost George, un tanar de 24 de ani, care și-a pierdut viața. Mașina in care se afla a lovit cu viteza un sens giratoriu. Impactul i-a provocat moartea.