Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei explozii la o roata, un TIR a lovit o mașina, care a cazut de pe viaduct in apropierea terasamentului caii ferate, pe Centura Avrigului, din județul Sibiu. Incidentul s-a soldat cu trei victime.

- Un accident infiorator a avut loc, duminica seara, 18 februarie 2024, in localitatea Afumați, județul Ilfov. Impactul violent s-a produs intre un autoturism și un TIR. Din pacate, șoferul mașinii, a murit.

- FOTO: Accident GRAV pe A1 Sebeș – Sibiu. Șofer implicat intr-un incident rutier, lovit de o alta mașina FOTO: Accident GRAV pe A1 Sebeș – Sibiu. Polițiștii BPA A1 Ramnicu Valcea – Deva au intervenit joi dimineața la un accident de circulație produs pe A1, la km. 242, in zona ieșirii spre Agnita, pe…

- Accident rutier pe DN 22 Constanta Tulcea, in localitatea Baia, judetul Tulcea Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 22 Constanta Tulcea, in localitatea Baia, judetul Tulcea, un autoturism in care se aflau trei persoane s a rasturnat in afara carosabilului,…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06:30, pe DN2 E85, pe raza localitatii Cotorca, judetul Ialomita s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul a 3 persoane.Potrivit IPJ Ialomita, din primele verificari a reiesit ca, in timp ce un autoturism se deplasa din directia Buzau catre Bucuresti…

- Un accident cumplit a avut loc, joi dimineața, in județul Gorj. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața, in urma impactului dintre autoturismul sau și un autotren. Alte doua persoane au ajuns de urgența la spital, prezentand rani pe suprafața corpului.

- Un barbat și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs in localitatea Campu Mare, județul Gorj. Este vorba despre șoferul unui autoturism care a intrat in depașirea unui tir. Circulația este blocata la aceasta ora. „In acest moment este in dinamica o intervenție pentru gestionarea unei situații…

- Un accident ingrozitor s-a petrecut in Constanța, in urma cu doar o noapte. Victima a fost George, un tanar de 24 de ani, care și-a pierdut viața. Mașina in care se afla a lovit cu viteza un sens giratoriu. Impactul i-a provocat moartea.