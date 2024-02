Accident grav, după o urmărire ca în filme în Banat Accident grav, dupa o urmarire ca in filme in Banat. Un tanar de 23 de ani a fost transportat la spital in stare de inconștiența, vineri seara, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit partea carosabila și s-au izbit violent de un copac. Șoferul nu a oprit la semnalul politistilor rutieri care incercasera sa il opreasca pentru control si a calcat pedala de acceleratie, iar agentii au pornit imediat in urmarirea lui. In incercarea de a scapa de echipajul care il urmarea, tanarul a pierdut controlul volanului. ”In aceasta seara, in jurul orei 18.40, in timp ce un tanar de 23 de ani conducea un… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

