- ”In urma cu putin timp, pe strada Sportului din municipiul Resita s-a produs un accident rutier, o autospeciala de politie din cadrul Serviciului Criminalistic al inspectoratului, condusa de un ofiter de politie, ce se deplasa in misiune, la un accident rutier, avand in functiune semnalele acustice…

- In seara primei zile de Craciun, aproape de ora 21, polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș au observat un autoturism ce se deplasa haotic pe strada Tudor Vladimirescu din Caransebeș. Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire conducatorului auto, dar acesta și-a continuat deplasarea…

- Accident de circulație, in seara de Craciun, pe o strada din Caransebeș, județul Caraș-Severin, dupa ce un tanar de 18 ani, care conducea baut o mașina cu numere false, a fugit de polițiști. „Ieri, la ora 20:45, polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș au observat un autoturism ce se deplasa…

- Barbat de 75 de ani din Cugir, cercetat de polițiști. A provocat accident cu o mașina furata, pe care a condus-o fara permis Un barbat de 75 de ani din Cugir este cercetat de polițiști. A provocat accident cu o mașina furata, pe care a condus-o fara permis Potrivit IPJ Alba, luni, 18 decembrie 2023,…

- Un accident de circulație produs marți dimineața, in județul Arad, de un tanar in varsta de 19 ani le-a oferit o mulțime de surprize polițiștilor sosiți la locul faptei. „La data de 12 decembrie, in jurul orei 09:25, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați despre un eveniment rutier soldat exlcusiv…

- Grav accident in Timiș! Doi tineri și-au pierdut viața și un altul a fost ranit, dupa ce masina in care erau a fost strivita de un copac. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții IPJ, tragicul eveniment a avut loc pe DJ 892, in localitatea Bacova, la intersecția cu Sarbova.