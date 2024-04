Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Constantin Brancoveanu dinspre bulevardul Liviu Rebreanu, iar la un moment dat la intersecție cu strada Enea, ar fi surprins și accidentat un tanar in varsta de 25 de ani, care a traversat strada pe trecerea pentru pietoni, pe bicicleta.…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia. O mașina și un autocamion s-au lovit, in zona cartierului Ampoi 3 Un accident rutier s-a produs luni, in jurul orei 12:00, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. Din primele informații, un autoturism și un autocamion s-au lovit, in zona cartierului Ampoi 3. Potrivit…

- Accident de circulație, in aceasta dupa-amiaza, in zona centrala a Timișoarei. Un copil de doar 3 ani, care a scapat de sub supravegherea parinților, a fost lovit de o mașina. „Un tanar in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Regele Ferdinand I, dinspre bulevardul C.D. Loga inspre…

- Un barbat, in varsta de 71 de ani, a condus un autoturism pe strada Ovidiu Balea din Timișoara, dinspre Grigore Alexandrescu, iar la un moment dat a efectuat virajul la stanga pe strada Mesteacanului și a intrat in coliziune cu un motociclu care se deplasa regulamentar din sensul opus de mers, condus…

- Scandal monstru astazi pe o strada din Timișoara. Doi vecini s-au luat la bataie iar unul dintre ei și-a aruncat centrala termica pe mașina celuilalt. Astazi, in jurul orei 19:40, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Bujorilor din Timișoara, a avut loc…

- O femeie din Crangurile de Jos este cercetata pentru vatamare corporala din culpa și conducerea unei mașini sub influența alcoolului dupa ce a lovit un lovit in plin, miercuri seara, un barbat care traversa strada. In urma impactului, barbatul din Ulmi, in varsta de 56 de ani, a fost ranit. Acesta a…

- Un grav accident de circulație s-a produs joi dimineața in jurul orei 6.40, pe strada Primaverii din municipiul Cluj-Napoca, in dreptul stației de transport in comun Minerva. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de un autoturism. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit ca, un barbat,…

- Un accident de circulatie soldat cu decesul unui barbat a avut loc duminica noapte, pe DN 25, in interiorul localitatii Bucesti, din comuna Ivesti, informeaza IPJ Galati. Inspectoratul de Politie Judetean Galati a fost sesizat telefonic prin apel la S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe DN 25, in…